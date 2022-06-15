Политика

Зеленский опасается особой войны в Украине: инсайдер ОП рассказал о ключевых страхах властей

Глава Украинского государства Владимир Зеленский, как известно, проявил стойкость и мужество в первые дни войны, и не стал эвакуироваться из Киева. Однако в данный момент есть определенная тактика РФ, которая может пошатнуть веру в силы ВСУ президента.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сообщил, что Офис Президента опасается позиционной войны. Причина тому банально проста: она или уничтожить полноценно интерес к кризису Украины со стороны Запада, или полностью остановит экономическую помощь. В итоге Украина станет своеобразной «Сирией-2». В таком случае масса населения не будет заинтересована в наблюдении за процессами, которые там происходит. В таком случае будет наблюдаться медленная «смерть» экономики, а следом и самой страны», – сказано в сообщении. 

К сожалению, пока неизвестно, предпримет ли что-то аппарат президента для предотвращения такого сценария. Многие люди, все же, еще надеются на то, что война в Украине закончится как можно быстрее.

Напомним, в Украине запретили еще одну пророссийскую партию.

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