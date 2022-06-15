Политика

Россия не ожидала таких действий от Украины – британская разведка

Британцы опубликовали очередной доклад о ситуации на фронте в Украине.

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Российские власти перед началом вторжения в Украину не ожидали такого сильного сопротивления со стороны украинцев. Такое заявление сделали в британском министерстве обороны.

Там отмечают, что россияне контролируют большую часть Северодонецка, но украинские войска продолжают сражаться. Тактика российской тяжелой артиллерии в городских условиях нанесла значительный побочный ущерб всему городу, пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление британского министерства обороны.

«Подразделения Вооруженных сил Украины вместе с несколькими сотнями мирных жителей укрылись в подземных бункерах химического завода «Азот» в промзоне города. Российские силы, вероятно, останутся в «Азоте» и вокруг нее, пока украинские боевики остаются под землей. вероятно, временно помешает России перенацелить эти подразделения на действия в других местах. Очень маловероятно, что Россия ожидала такого сильного сопротивления или такого медленного, разрушительного конфликта во время первоначального планирования вторжения», — отмечают в разведке.

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