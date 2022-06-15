Путин впал в кому: источник сообщил важную информацию, которая может оказаться правдой

Глава Российской Федерации Владимир Путин уже сейчас, возможно, находится в критическом состоянии. Разведка сообщила о том, что президент РФ впал в кому и его жизни может угрожать серьезная проблема со здоровьем.

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Об этой информации сообщила «Украина Сегодня», сославшаяся на разведданные, передает «УРА-Информ».

«Обозреватель сообщил, что Путин впал в кому. Имеющееся данные говорят о том, что у Путина проявились все признаки, которые говорят об угнетении рефлексов ствола головного мозга. Что примечательно, организм Путина попросту перестал реагировать на болевые рефлексы», – сказано в сообщении.

Разведка говорит о том, что уже в данный момент Путин находится в реанимационном отделении. Жизнь диктатора поддерживают благодаря системам искусственного жизнеобеспечения. Однако источник предупредил, что вышеупомянутая информация пока никем не подтверждена.

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