Могу разочаровать Путина – Порошенко рассказал о том, какие «перспективы» ждут РФ в Украине

Бывший лидер Украинского государства и нынешний глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко снова довольно резко заговорил в сторону нацлидера РФ Владимира Путина. Он уверен, что Украина никогда не потеряет Донбасс.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Могу разочаровать Путина. Армия Украины не потеряет Донбасс. Украинцы уже удивили весь мир. Я имею право говорить в подобном тоне. Ведь будучи Верховным Главнокомандующий ВСУ с 2014 по 2019 года, мы вместе освободили 2/3 оккупированных территорий Донбасса. Именно так это будет и сейчас», – написал Порошенко о месседже, который был направлен для СМИ Запада.

Далее он добавил, что не сомневается в полнейшем освобождении территорий нашего государства. В этом плане он сослался на вооружение и боеприпасы, которыми снабжают ВСУ.

«Мы умеем сражаться. Мы умеем побеждать, а потому мы победим!», – с уверенностью закончил экс-лидер Украины.

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