Политика

Могу разочаровать Путина – Порошенко рассказал о том, какие «перспективы» ждут РФ в Украине

Бывший лидер Украинского государства и нынешний глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко снова довольно резко заговорил в сторону нацлидера РФ Владимира Путина. Он уверен, что Украина никогда не потеряет Донбасс.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Могу разочаровать Путина. Армия Украины не потеряет Донбасс. Украинцы уже удивили весь мир. Я имею право говорить в подобном тоне. Ведь будучи Верховным Главнокомандующий ВСУ с 2014 по 2019 года, мы вместе освободили 2/3 оккупированных территорий Донбасса. Именно так это будет и сейчас», – написал Порошенко о месседже, который был направлен для СМИ Запада.

Далее он добавил, что не сомневается в полнейшем освобождении территорий нашего государства. В этом плане он сослался на вооружение и боеприпасы, которыми снабжают ВСУ.

«Мы умеем сражаться. Мы умеем побеждать, а потому мы победим!», – с уверенностью закончил экс-лидер Украины.

Напомним, социолог объяснил, какие люди в РФ еще голосуют за Путина: разбор специалиста.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Армия РФ на грани истощения: эксперт выявил 4 признака, из-за которых можно говорить о крахе Кремля

Вторая армия мира практически исчерпала свой военный потенциал. Уже есть конкретные признаки того, что армия России идет на спад.Такое мнение выразил украинский эксперт политологии Сергей Грабский.

Зеленский опасается особой войны в Украине: инсайдер ОП рассказал о ключевых страхах властей

Глава Украинского государства Владимир Зеленский, как известно, проявил стойкость и мужество в первые дни войны, и не стал эвакуироваться из Киева. Однако в данный момент есть определенная тактика РФ, которая может пошатнуть веру в силы ВСУ президента.

Китай готовится к «спецоперации» в Тайване: источник сообщил о планах властей КНР

Глава Китая Си Цзиньпин решился на подписание особой директивы, которая подразумевает возможность использовать силам Пекина свою армию в невоенных целях. Специалисты объяснили, что это может означать.

Медведев снова угрожает Украине: странные слова из Кремля

Бывший российский президент продолжает писать бред в своем телеграм канале

«Чудовищные деньги тратятся на безопасность Путина», – российский оппозиционер

Путин перед вторжением в Украину почти полностью обновил штат личной охраны и прислуги, чтобы уменьшить риск собственной ликвидации ближним кругом

Когда Украина начнет переговоры с Россией: Зеленский дал ответ

Времени на болтовню нет