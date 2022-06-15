Политика

Медведев снова угрожает Украине: странные слова из Кремля

Бывший российский президент продолжает писать бред в своем телеграм канале

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Бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что США перестали заботиться об Украине, потому что она так занята собственным «антироссийским проектом».

Он сослался на информацию, согласно которой Украина хочет отсрочить платеж за некоторые энергоресурсы на два года. “А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?”, — оценил российский пропагандист, пишет УРА-Информ.

“Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замёрзнет”, – написал Медведев, хотя такой информации даже в российских СМИ не было.

После этих фраз речь Медведева наполнена гротескными репликами. “Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?”.

“Хотя американцам уже всё равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что всё остальное для них пустяк…” – добавил Медведев.

Это не первые абсурдные слова бывшего президента России в контексте войны на Украине.

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