Когда Украина начнет переговоры с Россией: Зеленский дал ответ

Времени на болтовню нет

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда Украина будет готова к переговорам с Российской Федерацией. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы государства.

«Я не ищу баланса, чтобы о чем-то договориться. Мы точно знаем, что мы делаем. У меня нет никаких сомнений. Мы готовы говорить только тогда, когда вторая сторона будет готова окончить войну. Времени на болтовню нет», – сообщил президент.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса намерены устроить показательные судилища над украинскими военнопленными.