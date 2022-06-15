Политика

Китай готовится к «спецоперации» в Тайване: источник сообщил о планах властей КНР

Глава Китая Си Цзиньпин решился на подписание особой директивы, которая подразумевает возможность использовать силам Пекина свою армию в невоенных целях. Специалисты объяснили, что это может означать.

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Данная информация представлена ресурсом «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Китай готовится к собственной «специальной военной операции» против Тайваня. Уже была подписана директива, разрешающая «невоенное» использование вооруженных сил Китайской народной республики», – сказано в сообщении.

По информации источника, постановление придет в силу с 15 июня сего года. Более того, оно состоит из шести глав и 59 статей.

«Решение способно регулировать ключевые принципы наряду с организацией и командованием. То же самое касается видос операции, оперативную поддержку и политическую работу», – сказано в отчете информационного агентства «Синьхуа».

Напомним, Подоляк сообщил, сколько нужно Киеву вооружения для победы над РФ: подробности.

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