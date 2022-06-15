Политика

«Чудовищные деньги тратятся на безопасность Путина», – российский оппозиционер

Путин перед вторжением в Украину почти полностью обновил штат личной охраны и прислуги, чтобы уменьшить риск собственной ликвидации ближним кругом

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У главы Кремля Владимира Путина крайне серьезная система охраны, что его уничтожение со стороны практически невозможно. Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» российский политик, оппозиционер Геннадий Гудков, передает УРА-Информ.

«Чудовищные деньги тратятся на безопасность Путина. Чудовищные! Думаю, такие колоссальные средства не тратятся ни на одного руководителя в мире», – отметил оппозиционер.

Путин значительно увеличил собственную охрану еще в нулевых годах. На тот момент количество охранников президента РФ было удвоено, а сейчас их еще больше.

«Если с ним что-то и произойдет, то только от людей, от которых он не может защититься — охраны. Только от абсолютно своих. Путин больше всего боится самых близких людей… Это главные люди, которых он опасается». – добавил Гудков.

Ранее сообщалось, что российское командование готовит «вбросы» о пленных героических защитниках «Азовстали».

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