«Чудовищные деньги тратятся на безопасность Путина», – российский оппозиционер

Путин перед вторжением в Украину почти полностью обновил штат личной охраны и прислуги, чтобы уменьшить риск собственной ликвидации ближним кругом

Время чтения: 38 Секунд

У главы Кремля Владимира Путина крайне серьезная система охраны, что его уничтожение со стороны практически невозможно. Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» российский политик, оппозиционер Геннадий Гудков, передает УРА-Информ.

«Чудовищные деньги тратятся на безопасность Путина. Чудовищные! Думаю, такие колоссальные средства не тратятся ни на одного руководителя в мире», – отметил оппозиционер.

Путин значительно увеличил собственную охрану еще в нулевых годах. На тот момент количество охранников президента РФ было удвоено, а сейчас их еще больше.

«Если с ним что-то и произойдет, то только от людей, от которых он не может защититься — охраны. Только от абсолютно своих. Путин больше всего боится самых близких людей… Это главные люди, которых он опасается». – добавил Гудков.

Ранее сообщалось, что российское командование готовит «вбросы» о пленных героических защитниках «Азовстали».