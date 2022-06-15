Армия РФ на грани истощения: эксперт выявил 4 признака, из-за которых можно говорить о крахе Кремля

Вторая армия мира практически исчерпала свой военный потенциал. Уже есть конкретные признаки того, что армия России идет на спад.Такое мнение выразил украинский эксперт политологии Сергей Грабский.
Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».
“Если мы сейчас пойдем вдоль линии зоны боевых действий, и поглядим, что творится, то мы в итоге увидим, что активные военные действия враг наносит на ограниченной территории фронта”,— объяснил он.
Более того, Грабский уверен, что армия РФ уже находится на грани истощения. Он так же рассказал о четырех важных принципах.
Первый, самый главный принцип: армия оккупантов не прибегает к переброске войск для нанесения неожиданных ударов Военных сил Украины.
Второй, не менее важный пункт — это попытка потрогать «ахиллесову пятку» ВСУ. РФ не в силах воспользоваться ее же техникой.
И вместо того, чтобы улучшать свою армию, она замечает соринку украинской армии.
Третий пункт – это катастрофическая нехватка живой силы. В стране-агрессоре уже не имеется достаточного количества людей и резервов, которые восполняли бы потери.
И последний, четвертый пункт заключается в ожесточенном артиллерийском огне в зоне боевых действий, дабы остановить ВСУ.
Напомним, когда Украина начнет переговоры с Россией: Зеленский дал ответ.
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