Армия РФ на грани истощения: эксперт выявил 4 признака, из-за которых можно говорить о крахе Кремля

Вторая армия мира практически исчерпала свой военный потенциал. Уже есть конкретные признаки того, что армия России идет на спад.Такое мнение выразил украинский эксперт политологии Сергей Грабский.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

“Если мы сейчас пойдем вдоль линии зоны боевых действий, и поглядим, что творится, то мы в итоге увидим, что активные военные действия враг наносит на ограниченной территории фронта”,— объяснил он.

Более того, Грабский уверен, что армия РФ уже находится на грани истощения. Он так же рассказал о четырех важных принципах.

Первый, самый главный принцип: армия оккупантов не прибегает к переброске войск для нанесения неожиданных ударов Военных сил Украины.

Второй, не менее важный пункт — это попытка потрогать «ахиллесову пятку» ВСУ. РФ не в силах воспользоваться ее же техникой.

И вместо того, чтобы улучшать свою армию, она замечает соринку украинской армии.

Третий пункт – это катастрофическая нехватка живой силы. В стране-агрессоре уже не имеется достаточного количества людей и резервов, которые восполняли бы потери.

И последний, четвертый пункт заключается в ожесточенном артиллерийском огне в зоне боевых действий, дабы остановить ВСУ.

Напомним, когда Украина начнет переговоры с Россией: Зеленский дал ответ.