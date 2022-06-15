Арестович назвал единственный способ остановить Путина

Советник главы Офиса президента заявляет, что нужно побеждать на поле боя.

Время чтения: 42 Секунд

Экономические санкции не помогут победить Украине в войне с Российской Федерацией. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live он назвал единственный способ остановить президента России Владимира Путина. Он считает, что нужно РФ набить морду на поле боя. Однако Запад этого не понимает и продолжает надеяться на санкции, пишет УРА-Информ.

«Экономические санкции – это все очень хорошо, но я не очень в них верю. Я верю в простое, нормальное набитие морды на поле боя, физическое. И мы можем набивать, и мы показываем. Эта неделя крайняя, когда подвалили боеприпасы к стволам, – это тотальный террор украинской артиллерии. Мы выносим все, что движется, куда достаем» – заявил Арестович.

Он считает, что Запад этого не понимает. Он надеется, что геоэкономика переменит геополитику, но этого не произойдет.

Ранее мы сообщали, что Запад не заинтересован в распаде России – эксперт.