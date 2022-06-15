Политика

Арестович назвал единственный способ остановить Путина

Советник главы Офиса президента заявляет, что нужно побеждать на поле боя.

Время чтения: 42 Секунд

Экономические санкции не помогут победить Украине в войне с Российской Федерацией. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live он назвал единственный способ остановить президента России Владимира Путина. Он считает, что нужно РФ набить морду на поле боя. Однако Запад этого не понимает и продолжает надеяться на санкции, пишет УРА-Информ.

«Экономические санкции – это все очень хорошо, но я не очень в них верю. Я верю в простое, нормальное набитие морды на поле боя, физическое. И мы можем набивать, и мы показываем.  Эта неделя крайняя, когда подвалили боеприпасы к стволам, – это тотальный террор украинской артиллерии. Мы выносим все, что движется, куда достаем» – заявил Арестович.

Он считает, что Запад этого не понимает. Он надеется, что геоэкономика переменит геополитику, но этого не произойдет.

Ранее мы сообщали, что Запад не заинтересован в распаде России – эксперт.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Армия РФ на грани истощения: эксперт выявил 4 признака, из-за которых можно говорить о крахе Кремля

Вторая армия мира практически исчерпала свой военный потенциал. Уже есть конкретные признаки того, что армия России идет на спад.Такое мнение выразил украинский эксперт политологии Сергей Грабский.

Зеленский опасается особой войны в Украине: инсайдер ОП рассказал о ключевых страхах властей

Глава Украинского государства Владимир Зеленский, как известно, проявил стойкость и мужество в первые дни войны, и не стал эвакуироваться из Киева. Однако в данный момент есть определенная тактика РФ, которая может пошатнуть веру в силы ВСУ президента.

Китай готовится к «спецоперации» в Тайване: источник сообщил о планах властей КНР

Глава Китая Си Цзиньпин решился на подписание особой директивы, которая подразумевает возможность использовать силам Пекина свою армию в невоенных целях. Специалисты объяснили, что это может означать.

Медведев снова угрожает Украине: странные слова из Кремля

Бывший российский президент продолжает писать бред в своем телеграм канале

Могу разочаровать Путина – Порошенко рассказал о том, какие «перспективы» ждут РФ в Украине

Бывший лидер Украинского государства и нынешний глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко снова довольно резко заговорил в сторону нацлидера РФ Владимира Путина. Он уверен, что Украина никогда не потеряет Донбасс.

«Чудовищные деньги тратятся на безопасность Путина», – российский оппозиционер

Путин перед вторжением в Украину почти полностью обновил штат личной охраны и прислуги, чтобы уменьшить риск собственной ликвидации ближним кругом