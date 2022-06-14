Зеленский снова наехал на Шольца: пора определяться

Президент Украины высказал свое мнение о канцлере Германии.

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Немецкому канцлеру Олафу Шольцу необходимо наконец-то определиться с позицией страны по поводу вторжения России в Украину. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью немецкому телеканалу ZDF украинский президент отметил, что нельзя делать шпагат между Украиной и связями с Россией, пишет УРА-Информ.

“От канцлера Шольца нам необходимы гарантии того, что Германия поддерживает Украину. Он и его правительство должны принять решение: не следует пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией”, – сказал он журналистам.

В тоже время украинский президент поблагодарил самых жителей Германии, отметив, что те уже сделали свой выбор.

Он ожидает, что Шольц предложит больше поддержки для защиты страны, а также для получения статуса кандидата в члены ЕС. Кроме того, президент надеется, что санкции против России будут ужесточены.

Ранее мы сообщали, что в ОП назвали количество оружия, которое необходимо Украине для того, чтобы завершить войну.