Политика

ВСУ сдвинули участок фронта на Донбассе: стало известно, насколько продвинулись военные Украины

Подразделения украинской армии продвинулись на Донбасс и освободили 3 населенных пункта.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Подразделения ВСУ атаковали позиции российской армии на Донбассе, сдвинув фронт на 15 км. Кроме того, в ходе наступления украинской армии удалось освободить сразу три населенных пункта Донецкой области.

Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на пресс-службу Объединенного командования войск Донбасса.

 По опубликованным данным, несмотря на сильный огонь противника и численное превосходство на отдельных участках фронта, ВСУ наносят значительные потери российским оккупантам и проводят контратаки. Один из них добился больших успехов.

Фрагмент рабочего видео с фронта одной из частей украинской армии публикует Telegram-канал «Украина 365».

«В некоторых районах Донбасса ВСУ не только обороняются, но и постепенно наступают. Таким образом, наши воины недавно освободили три села в Донецкой области и сдвинули линию фронта на 15 км», — говорится в сообщении.

В украинской армии отмечают, что, несмотря на постоянные приказы оккупантов о скорейшем наступлении, противник не только понес большие потери, но и более 3 месяцев боевых действий не смог достичь заявленных военных целей.

По данным Генштаба ВСУ, за 109 дней войны российская армия потеряла убитыми более 32 тысяч солдат.

Напомним, ВСУ мощно разгромили кадыровцев на Донбассе: СМИ сообщили о деталях успешной операции.

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