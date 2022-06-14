В Украине заявили, чего ожидают от Рамштайн-3

Министры обороны 40 стран снова встретятся в германии, чтобы помочь Украине.

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Завтра, 15 июня, состоится встрече контактной группы по вопросам обороны Украины – “Рамштайн-3”. Министр обороны Алексей Резников рассказал, чего ожидает Украина от этой встречи.

Накануне Резников и главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный встретились в Киеве с послом США Бриджит Бринк, чтобы обсудить военную помощь и усиление обороноспособности Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на Генштаб.

Стороны среди прочего также обговорили вопросы подготовки к проведению 15 июня в Брюсселе очередной встречи контактной группы по обороне Украины – «Рамштайн-3».

“Коалиция государств мира в поддержку Украины растет. Надеюсь, что по итогам очередной встречи в формате Рамштайн нам удастся достичь значительных практических результатов в наращивании поставок оружия для нужд Вооруженных Сил Украины, прежде всего – это касается тяжелого вооружения. Верю, что международная поддержка даст максимальный эффект. С военной помощью государств-партнеров сможем выгнать врага с украинских земель, отстоять свою независимость и свободу стран Европы”, – отметил Резников.

Ранее мы сообщали, что ВСУ мощно разгромили кадыровцев на Донбассе.