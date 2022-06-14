В Украине запретили еще одну пророссийскую партию

Партия “Наши” официально запрещена в Украине.

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Сегодня, 14 июня, в Украине официально запретили еще одну пророссийскую партию. Речь идет о партии “Наши” экс-нардепа Евгения Мураева.

Так Восьмой апелляционный суд Львова принял решение запретить эту партию. Которую министерство Юстиций считает пророссийской, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Таким образом, согласно решению суда имущество партии “Наши” и всех ее организацийпередается государству. Однако это решение еще может быть оспорено в Верховном суде.

По данным активистов, это уже четвертая запрещенная пророссийская партия и сейчас суд будет рассматривать дела по еще 4 партиям, в частности дела по партиям двух госпредателей Владимира Сальдо и Натальи Витренко.

“Вопрос пророссийских политпартий — крайне болезненный для украинского общества. Украинцам нужно знать, как запрещают такие партии, которые поддерживают оккупанта. Кроме того, важно, чтобы в суде рассматривали не только дела по запрету партий, но и к тому же и привлекали к ответственности предателей и коллаборантов, чтобы они не могли создать новые партии и снова баллотироваться”, – заявила лидер движения “Чесно” Вита Думанская.

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