Политика

В РФ хотят отменить признание независимости некоторых стран: кто на очереди у рашистов

В Украине война, Литве и Эстонии — приготовиться

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Власти России уже планируют отменить признание независимости некоторых государств в мире. Один из депутатов госдумы предложил отозвать признание независимости Украины, Эстонии и Латвии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление депутата Евгения Федорова.

«Это мы только начали с Литвы. И понятно почему — Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. А после того, как будет отработан механизм, будем отрабатывать его и на других территориях НАТО. И не только НАТО. Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР», – заявил депутат.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса намерены устроить показательные судилища над украинскими военнопленными. 

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