Социолог объяснил, какие люди в РФ еще голосуют за Путина: разбор специалиста

Социолог и политолог Георгий Сатаров, президент Фонда прикладных политических исследований «ИНДЕМ», объяснил ключевое выборное ядро президента РФ Владимира ​​Путина.

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Об этой информации сообщила Politeka, передает «УРА-Информ».

Он сравнивает электоральное ядро ​​Ельцина и Путина: у первого — большие города, образованные люди, у второго — работники системы и бедняки.

«Бедные, малообразованные старухи в сельской местности — ядерный электорат Путина. люди из сельской местности, малых городов. И это не случайно — это часть такого патриархального мировоззрения, ориентированного на Господа, на власть», — считает политолог.

Кроме того, добавляет он, многие просто знают, кто у власти, как реагировать, что делать и кого поддерживать.

Как поясняет эксперт, демократия отличается от государственных и тоталитарных режимов тем, что все строится на горизонтальной, а не вертикальной системе коммуникации. По его словам, за 30 лет независимости, а то и раньше Украина успела понять важность этих горизонтальных отношений, которые находят свое отражение в результатах и ​​откликах на происходящее.

«Пропаганда — это оружие массового поражения. Наоборот, прямолинейно. И чем больше он бьет, чем противнее бьет, тем лучше. Что происходит», — подчеркивает политолог.

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