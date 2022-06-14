Политика

Психолог рассказала, что случилось с Путиным в детстве: из-за этого он стал диктатором

Елена Шершнева считает, что у российского президент было две детские травмы.

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Российский президент Влдимир Путин стал тем человеком, который есть сейчас, из-за травм в детстве. Такое мнение высказала психолог Елена Шершнева.

На своем YouTube-канале она сообщила, что по данным польской журналистки, юриста и автора книги “Вова, Володя, Владимир” Кристины Курчаб-Редлих у Путина было тяжелое детство, а его родители были тиранами, пишет УРА-Информ.

“На самом деле Путин родился не 7 октября 1952 года в Ленинграде в семье Владимира и Марии Путиных, а в 1950 году под Уралом. Отца он никогда не знал, а его мать – Вера Путина вскоре после рождения отдала сына своим родителям. Позже женщина устроила”. свою личную жизнь в Грузии и забрала мальчика”, – говорит Шершнева.

Там отчим устроил настоящий ад для Путина, он бил его, морил голодом и жестоко издевался. Из-за детских травм у него сформировался образ убийцы и диктатора.

Ранее мы сообщали, что Путин хочет уморить голодом миллионы людей в Африке и Азии, чтобы победить в Европе.

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