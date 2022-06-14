Политика

Подоляк сообщил, сколько нужно Киеву вооружения для победы над РФ: подробности

Один из ключевых представителей Офиса Президента, занимающий пост советника главы ОП Михаил Подоляк рассказал о том, сколько Украинскому государству в действительности нужно вооружения для противостояния России.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Для того, чтобы говорить о паритете, необходимы следующие виды помощи: 1000 гаубиц 155 миллиметров, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронированной техники, 1000 дронов», – сказано в сообщении.

Пока неясно, как отреагировали на такие запросы на Западе или в НАТО. Однако некоторые страны, действительно, поставляют куда больше военной помощи для Украины на фоне других партнеров Запада. В частности, это касается Соединенных Штатов, а также Польши. Именно они в последнее время поставили больше всего вооружения для Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось ранее, в Латвии по-своему поздравили РФ с Днем России: глава МИДа пожелал Москве только одного в войне против Украины.

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