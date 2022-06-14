Политика

Папа Римский прокомментировал скандальные слова об Украине

Речь о фразе, что «НАТО лает на дверь России».

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Папа Франциск завил, что слышал слова о том, что «НАТО лает на дверь России» за два месяца до начала войны в Украине от одного из руководителей страны. Итальянская ежедневная газета La Stampa во вторник опубликовала стенограмму разговора Папы с иезуитскими СМИ.

Во время беседы с редакторами иезуитских СМИ из разных стран Папа сказал: «За несколько месяцев до начала войны я встретил главу государства, мудрого человека, который мало говорит, он действительно очень мудр. После того, как он говорил оо чем он хотел поговорить, он сказал мне, что его очень беспокоит то, как продвигается НАТО. Я спросил его, почему, и он ответил: «Они лают в дверь России и не понимают, что русские имперские и не позволят никакой иностранной силе приблизиться к ним», пишет УРА-Информ.

“Он закончил так: “Ситуация может привести к войне”. Это было его мнение. 24 февраля началась война. Этот глава государства смог прочитать признаки того, что грядет”, – сказал Франциск.

Напомним, что именно Пара Римский сказал слов «НАТО лает на дверь России» в контексте вторжения России в Украину, чем удивил многих.

Ранее мы сообщали, что священники РФ благословляют солдат на убийства.

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