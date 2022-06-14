Несмиян ответил, когда РФ ждет тотальный крах: эксперт уверен, что это случится очень скоро

Российский эксперт и политический аналитик Анатолий Несмиян напомнил, что предсказал сегодняшние события в 2015 году. При этом нынешняя фаза кризиса уходит за пределы РФ на полтора года.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

С лета 2022 года в России уже наметились тенденции, которые неминуемо приведут РФ к полномасштабной катастрофе. Более того, российский кризис вступил в фазу, когда обратный отсчет уже начался и российское государство уже не может избежать краха.

В своем Telegram-канале он отмечает, что предсказал сегодняшние события в 2015 году. При этом нынешняя фаза кризиса на полтора года оставляет Россию на втором плане.

“Меня регулярно обвиняют – ты тут что-то пишешь, а ничего не происходит. Или бывает, но не совсем. Мой ответ всегда один: если ты так думаешь, значит, мы просто живем в разное время. Мои модели того, что происходящие всегда довольно длительные периоды времени, когда сегодняшние тенденции станут реальностью примерно через два, три, пять лет, поэтому, чтобы не быть голословным, тексты из 2015 года, что на самом деле происходит прямо сейчас, и произойдет через год и Проблема в том, что она была написана шесть с половиной лет назад и только сейчас становится реальностью. Но именно потому, что тенденции и закономерности уже были очевидны в то время, это позволило мне одобрить то, что писалось в XV века», — пишет он.

По его словам, Россия вошла в состояние необратимой катастрофы. Незмиян указывает, что в последние годы на территории Российской Федерации установился фашистский режим путинской власти, весьма устойчивый к внутренним потрясениям, но неустойчивый к внешним факторам.

«Фашизм, как наиболее агрессивная модель борьбы с терроризмом, всегда терпит неудачу из-за внешнеполитических поражений. Чем агрессивнее будет этот режим, тем быстрее он рухнет. И русский фашизм не может избежать этой участи и этой участи. Отсчет времени уже начался. что бы они ни делали.И это абсолютно непреложный,буквально медицинский факт.Что будет дальше-дело отдельное,потому что “потом” во многом зависит от ответа на вопрос:как именно произойдет падение.Схем и схем много и поэтому пространство решений всегда неизменно, но это станет ясно только после того, как режим пройдёт все фазы и в конце концов прекратит своё существование», — подчеркнул Несмиян.

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