Политика

Несколько тысяч британцев воюют на стороне Украины

Мамук Мамуашвили раскрыл интересную информацию.

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Около 3000 британцев в настоящее время воюют против России на стороне Украины, и они являются второй по величине группой среди иностранных добровольцев. Об этом заявил заявил командир Грузинского легиона Мамук Мамуашвили в интервью Sky News в понедельник.

По его словам, сейчас в украинских рядах около 20 тысяч иностранных солдат – большинство из них грузины, за ними следуют англичане и американцы, пишет УРА-Информ.

Как сообщил Sky News Мамуашвили, примерно 70-80 процентов через его подразделение сначала проходят иностранные добровольцы, но в нем остается только каждый десятый, потому что он ищет людей с большим боевым опытом, а остальные идут в Интернациональный легион. Мамуашвили основал Грузинский легион в 2014 году, когда Россия впервые вторглась в Украину.

Мамуашвили сказал, что значительная часть иностранных добровольцев приехала работать инструкторами, и большинство из тех, кто сейчас присоединяется к интернациональным батальонам, занимаются обучением.

Ранее мы сообщали, что у Зеленского назвали задачи минимум и максимум в войне с Россией.

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