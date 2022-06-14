Политика

Как можно быстрее – заместитель главы Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС

Вера Юрова высказала свое мнение о статусе заявки Украины на членство в ЕС.

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Я хочу, чтобы это длилось лишь годами, а не десятилетиями. Так сказала заместитель главы Еврокомиссии Вера Юрова, оценивая шансы Украины на вступление в Евросоюз.

Политик подчеркнула, что не является сторонником процедуры предоставления Украине временного статуса в составе кандидата в члены ЕС, предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет УРА-Информ.

– Сердце подсказывает: давайте дадим (Украине – прим. ред.) шанс получить статус кандидата как можно быстрее. Это очень сильное, символическое послание и ободрение украинскому народу. Здравый смысл подсказывает нам, что нам необходимо разобраться в ситуации в этой стране (…) по различным вопросам, связанным с институтами, – сказала заместитель главы Еврокомиссии Вера Юрова.

Вице-президент Еврокомиссии сообщила, что к пятнице власти ЕС проанализируют анкету, заполненную «в рекордно короткие сроки» Украиной, а также заявки Грузии и Молдовы.

По мнению Юровой, Украину следует рассматривать как страну, раздираемую войной, сильно пострадавшую от российского вторжения.

Ранее мы сообщали, что в Украине заявили, чего ожидают от Рамштайн-3.

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