Арестович рассказал, на каком расстоянии находятся ВСУ от Херсона

Украинские военные всего в 18 километрах от областного центра.

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Украинские военные находятся на очень близком расстоянии к Херсону. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live он рассказал о том, что украинские военные на данный момент бьют артиллерией по скоплениях противника на южном направлении. При этом за последние дни ВСУ пришлось отойти на несколько километров в этом направлении, пишет УРА-Информ.

“На Херсонском направлении им (оккупантам – прим-ред.) хорошо “вломили” нашей артиллерией, а на Запорожском они ехали, ехали, ехали, но не доехали, потому что им влупили”, – заявил Арестович.

Он также добавил, что на данный момент украинские военные находятся в 18 километрах от Херсона. По его словам, подразделениям ВСУ пришлось отойти на три километра, но на ход боев это не повлияло.

Ранее мы сообщали, что ВСУ мощно разгромили кадыровцев на Донбассе.