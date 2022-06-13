В Латвии по-своему поздравили РФ с Днем России: глава МИДа пожелал Москве только одного в войне против Украины

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич написал короткий пост, который уже разошелся в соцсетях. В нем он поздравил страну-агрессора с ее днем, пожелав ей соответствующих результатов в войне с Украиной.

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Об этой информации сообщил бывший народный депутат Украины Борислав Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Сегодня Россия отмечает свой день. Желаю ей поражения в агрессивной войне против Украинского государства. Так же желаю ей отказаться от имперских амбиций и построить современное, демократическое и правовое государства», – написал Ринкевич.

Береза, в свою очередь, был полностью солидарен с вышеупомянутым поздравлением. Он от народа Украины присоединился к пожеланию. Примечательно то, что комментаторы тоже не были против подобных высказываний.

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