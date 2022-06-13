Россияне снова контролируют большую часть Северодонецка – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что происходит в городе.

Время чтения: 44 Секунд

На данный момент российская армия контролирует 70 процентов Северодонецка. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он также добавил, что массовая эвакуация и подвоз гуманитарки из-за обстрелов невозможны. Сейчас военным удается вывозить всего по несколько человек в день, при этом на «Азоте» остаются около 500 жителей, из них 40 – дети, пишет УРА-Информ.

Также по его данным промзона мощно обстреливается вражеской артиллерией большого калибра.

“Укрытия «Азота» не столь прочны как в мариупольской «Азовстали», пытаемся сделать организованную эвакуацию с гарантиями безопасности. Раньше все находящиеся там люди отказались выезжать из города”, – сказал Гайдай.

Также он сообщил, что угрозы оцепления украинских войск на Луганщине нет. В тоже время по Лисичанску россияне усилили обстрелы из крупного калибра, город ежедневно уничтожается. За последние дни наибольшее количество погибших и раненых именно в этом городе.

Ранее мы сообщали, что у Зеленского назвали задачи минимум и максимум в войне с Россией.