Путин хочет уморить голодом миллионы людей в Африке и Азии, чтобы победить в Европе

Тимоти Снайдер высказал свое мнение о ситуации.

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Президент России Владимир Путин планирует уморить голодом миллионы людей в Африке и Азии, чтобы выиграть войну в Европе, это новый уровень колониализма, предупредил американский историк Тимоти Снайдер в обширном комментарии в Twitter.

«Голод в мире — необходимый фон для российской пропагандистской кампании против Украины. Реальная массовая гибель нужна как фон для пропагандистской борьбы», — отметил эксперт, пишет УРА-Информ.

Он напомнил, что до нападения России Украина была ведущим экспортером продовольствия, но российская военно-морская блокада не позволяет ей экспортировать зерно, и указал, что, если она продолжится, десятки миллионов тонн продовольствия сгниют в элеваторах, а десятки миллионы людей в Африке и Азии будут голодать.

«Ужас путинского плана голода настолько велик, что нам трудно его понять. Мы также склонны забывать о важности еды в политике. Могут помочь исторические примеры. Идея о том, что контроль над украинским зерном может изменить мир, не нова, это и Сталин, и Гитлер», — написал Снайдер.

Эксперт пояснил, что Сталин хотел использовать черноземы Украины для построения индустриальной экономики СССР, но в результате коллективизации сельского хозяйства погибло около четырех миллионов украинцев, и что показательно, когда люди стали умирать массово, он обвинил самих украинцев.

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