Железный занавес опускается: Россию исключили из 42 международных организаций

Среди них — Совет Европы, Совет ООН по правам человека, Всемирная туристическая организация и Международный союз железных дорог
Российскую Федерацию исключили из 42 международных организаций. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает УРА-Информ.
Среди организаций, что исключили РФ присутствует Совет Европы, Совет ООН по правам человека, Всемирная туристическая организация и Международный союз железных дорог.
«После всех совершенных россиянами зверств и военных преступлений Россия потеряла всякое моральное право сидеть за столом с цивилизованными странами», – подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что оккупацинные силы РФ сносят поврежденные дома в Мариуполе без поиска тел погибших. Усопших граждан Украины вместе с мусором попросту вывозят на свалку.
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