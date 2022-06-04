Политика

Железный занавес опускается: Россию исключили из 42 международных организаций

Среди них — Совет Европы, Совет ООН по правам человека, Всемирная туристическая организация и Международный союз железных дорог

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Российскую Федерацию исключили из 42 международных организаций. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает УРА-Информ.

Среди организаций, что исключили РФ присутствует Совет Европы, Совет ООН по правам человека, Всемирная туристическая организация и Международный союз железных дорог.

«После всех совершенных россиянами зверств и военных преступлений Россия потеряла всякое моральное право сидеть за столом с цивилизованными странами», – подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что оккупацинные силы РФ сносят поврежденные дома в Мариуполе без поиска тел погибших. Усопших граждан Украины вместе с мусором попросту вывозят на свалку.

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