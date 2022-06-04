Политика

У Зеленского рассказали, сколько может продлиться война с Россией

Конкретных сроков не стоит называть.

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В Офисе президента Украины спрогнозировали, сколько может продолжаться война с Российской Федерацией. На этот вопрос ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью изданию “Медуза” он рассказал о том, что если считать по накопленному оружию, то война может затянуться на срок от двух до шести месяцев. В тоже время он добавил, что не хотел бы ставить конкретных сроков, так как война зависит от множества факторов, пишет УРА-Информ.

“Война — нелинейный процесс, влияют десятки, а то и сотни факторов, включая непрямые военные и непрямые дипломатические. Я бы сроки конкретно не ставил. Я бы больше анализировал изменения общественных настроений в нашей стране, в России, в Европе. Мы сейчас понимаем, что необходимо снова начать более интенсивно работать с пророссийским лобби, которое есть в Европе, для того, чтобы оно не имело возможности эти продвигать дальше убийственные для Украины нарративы”, – отметил он.

Ранее ВСУ предупредили, на что может пойти Кремль в Украине.

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