Французский президент снова сделал странное заявление.

Время чтения: 59 Секунд

Мы не должны унижать Россию, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французской региональной прессе. Агентство AFP отмечает, что такой подход может быть негативно воспринят в странах Восточной Европы.

«Мы не должны унижать Россию, чтобы в тот день, когда прекратятся боевые действия, можно было строить дальнейшие отношения по дипломатическим каналам», — сказал Макрон, пишет УРА-Информ.

Однако он признал, что хотел увеличить финансовую и военную поддержку Украины. “И, наконец, сделать все возможное, чтобы зерно вывезли из Украины”, – добавил он.

Агентство AFP отмечает, что таким образом Макрон опроверг слова президента России Владимира Путина, заявившего в пятницу, что сообщения о том, что Россия блокирует украинские порты, являются «блефом» со стороны Запада, пытающегося скрыть собственные политические ошибки.

Президент Макрон также пообещал дальнейшие поставки в Украину самоходных артиллерийских установок Caesar. «Я попросил наших предпринимателей ускорить производство оружия, это вопрос не только восстановления наших запасов, но и укрепления нашей независимости», — добавил он.

Президент Франции также заявил, что «Владимир Путин совершил историческую и фундаментальную ошибку». «Я думаю — и я сказал ему об этом, — что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории», — заявил он и подчеркнул, что Путин «изолирован».

Ранее РФ уже выкрала часть суден из портов Украины.