Политика

Дипломатические споры между Украиной и Германией разрешены: прошла дружественная встреча

Руслан Стефанчук побывал с рабочим визитом в Германии.

Время чтения: 45 Секунд

Во дворце Бельвю Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретился со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Ранее Стефанчук встретился с канцлером Шольцем и пригласил его в Киев. Визит состоялся через 100 дней после начала российского вторжения в Украину.

Как подчеркивает немецкое информационное агентство dpa, эта встреча стала первой личной встречей между президентом Германии и украинским политиком после разрешения политической напряженности между Берлином и Киевом, пишет УРА-Информ.

Президент Германии ранее хотел посетить украинскую столицу вместе с президентами Польши и трех стран Балтии, но в последний момент был исключен, что сильно раздражало Берлин. В начале мая Штайнмайер и президент Украины Владимир Зеленский объяснили разногласия в телефонном разговоре, напоминает DPA.

Стефанчук ранее встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем и был гостем Бундестага Германии. Стефанчук пригласил Шольца в Киев, сообщается после встречи.

– Беседа с канцлером Германии была открытой и дружеской, – сказал Штефанчук телеканалу ARD.

Ранее мы сообщали, что россияне снова нанесли удар по Одесщине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Железный занавес опускается: Россию исключили из 42 международных организаций

Среди них — Совет Европы, Совет ООН по правам человека, Всемирная туристическая организация и Международный союз железных дорог

Гиркин прокомментировал проффесиональные качества министра обороны РФ

Шойгу не может определять «новые задачи»

Эксперт рассказал, при каких условиях Беларусь может пойти в наступление на Украину

Олег Жданов высказал свое мнение.

Мир уже устал от войны в Украине: это уже не тренд

Все меньше и меньшее количество людей интересуются тем, что происходит в Украине.

Арестович рассказал, продолжится ли война в Украине после смерти Путина

Советник главы Офиса президента высказал свое мнение по этому поводу.

Гражданин Франции погиб на поле боя в Украине

Он воевал на стороне Украины.