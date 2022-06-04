Дипломатические споры между Украиной и Германией разрешены: прошла дружественная встреча

Руслан Стефанчук побывал с рабочим визитом в Германии.

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Во дворце Бельвю Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретился со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Ранее Стефанчук встретился с канцлером Шольцем и пригласил его в Киев. Визит состоялся через 100 дней после начала российского вторжения в Украину.

Как подчеркивает немецкое информационное агентство dpa, эта встреча стала первой личной встречей между президентом Германии и украинским политиком после разрешения политической напряженности между Берлином и Киевом, пишет УРА-Информ.

Президент Германии ранее хотел посетить украинскую столицу вместе с президентами Польши и трех стран Балтии, но в последний момент был исключен, что сильно раздражало Берлин. В начале мая Штайнмайер и президент Украины Владимир Зеленский объяснили разногласия в телефонном разговоре, напоминает DPA.

Стефанчук ранее встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем и был гостем Бундестага Германии. Стефанчук пригласил Шольца в Киев, сообщается после встречи.

– Беседа с канцлером Германии была открытой и дружеской, – сказал Штефанчук телеканалу ARD.

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