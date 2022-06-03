Политика

ОП рассчитывает на стабилизацию ситуации на фронте уже в июле: источник раскрыл, что планируют на Банковой

Власти Украины начали надеяться на то, что ситуация на линиях боевых действий в восточных регионах страны обернется в их пользу.  Более того, поможет в данном отношении специальная техника, которую пригонят союзники Запада.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в ОП поведал, что Офис Президента рассчитывает на урегулирование ситуации на восточном фронте к июлю-месяцу. У властей на Банковой есть уверенность, что оружие Запада позволит приостановить наступательные действия ВС РФ по линиям фронта в Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке, а также Торецке», – сообщил источник.

Что примечательно, по мнению источника, основные сражения начнутся за Бахмут. Именно он, вероятно, станет своеобразным символом сопротивления армии РФ.  Тем не менее, неизвестно точно, как именно будут разворачиваться события.

Напомним, в Минобороны сообщили о ситуации на границе в Харьковской области.

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