Политика

Россия уже назвала места, где Украина разместит дальнобойные РСЗО и куда будет стрелять

Предполагают, что это будет территория Российской Федерации.

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В Российской Федерации очень недовольны тем, что США поставят в Украину дальнобойные РСЗО. Местные чиновники просто “горят” от злости из-за такой военной помощи Украине.

Уже дошло до того, что в России уже знают, где будут базироваться эти дальнобойные РСЗО на территории Украины. В Министерстве обороны России заявили, что знают, где Киев разместит американские дальнобойные РСЗО, которые, стоит отметить, что еще даже не прибыли в Украину, пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

По логике россиян, мощные системы украинцы хотят разместить в “жилых районах” Шостки и наносить удары по российской территории.  Этим ВСУ якобы “спровоцируют” Россию на “ответный” огонь. Интересные заявления минобороны в плане того, что это именно Россия обстреливает все и всех подряд в Украине.

Из-за этой информации не стоит исключать, что русские готовят очередную провокацию против гражданского населения в Сумской области.

Ранее мы сообщали, что в Генштабе рассказали, какую часть Северодонецка контролирует РФ.

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