Политика

Пропал новый руководитель военной операции России в Украине: где Дворников

Итальянское издание пишет о своих находках.

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Где «мясник из Сирии», русский генерал Александр Дворников? – спрашивает итальянская газета Il Messaggero в своем новом материале.

Там напоминают, что президент Владимир Путин призвал его командовать агрессией в Украине после провала наступления на Киев. Газета отмечает, что генерал уже две недели не появлялся на публике, пишет УРА-Информ.

Итальянское издание пишет о предположениях американских наблюдателей, которые предполагают, что Александр Дворников мог стать следующими в списке офицеров, который попал под чистки” Владимира Путина, разочарованным ходом войны от 24 февраля.

61-летний Дворников стал первым командующим вооруженными силами России в Сирии в 2015 году и имел репутацию человека, который беспощадно поддерживал диктатора страны Башара Асада. Он даже прибегнул к применению химического оружия, из-за чего его называют «мясником из Сирии», поясняет издание.

Теперь он должен был решительно подтолкнуть атаку россиян, но результаты пока не считаются Кремлем достаточными, констатирует Il Messaggero.

Обозначенная Путиным новая цель – взять Донбасс под полный контроль к 1 июля – выглядит очередным “признаком нетерпения”, – подчеркивает издание.

Ранее мы сообщали, что ВСУ показали, как выглядит трасса Бахмут-Лисичанск.

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