Политика

Армия Украины готовится к новому наступлению: источник сообщил радостные новости

Вооруженные силы Украинского государства намерены отбивать захваченные Россией территории. Пока что речь идет об определенных точках на Донбассе, которые были заняты ВС РФ. Примечательно то, что в направлении Бахмута уже были стянуты соответствующие силы.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в ОП поведал, что ВСУ подготавливают контрнаступательные меры на Северодонецком направлении. Делается это для того, чтобы разблокировать дорогу жизни. В Бахмут стянули резервные части наряду с 70 единицами тяжелого вооружения. Так же были пригнаны батареи артиллерии Запада», – сказано в сообщении.

Неизвестно, когда ВСУ будут отбивать населенные пункты. К сожалению, источник не дал никаких точных данных. Однако многие граждане Украины надеются, что армия освободит не только Донецкую и Луганскую области, но также и другие регионы, которые в данный момент насильно удерживаются Кремлем.

Как сообщалось ранее, у Зеленского рассказали, сколько будет длиться война.

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