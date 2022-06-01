Политика

Захарова призвала Евросоюз молиться: Береза показал, какое заявление сделала представитель МИДа РФ

Бывший народный депутат Украины Борислав Береза продолжает обращать внимание на суровую действительность Российской Федерации. На сей раз он обратил внимание на высказывания человека, который непосредственно представляет Министерство иностранных дел РФ.

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Об этой информации сообщил Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Мария Захарова призвала к тому, чтобы власти Евросоюза начинали молиться о том, чтобы патриарх Кирилл не решил вводить против них санкции», – коротко подметил бывший представитель власти Украины.

Затем он, вероятно, задал риторический вопрос о нормальном психическом состоянии женщины. Впрочем, комментаторы уже не только успели ответить на данный вопрос, но и поставить другие, менее толерантные высказывания.

К сожалению, неизвестно, какие патриарх Кирилл вообще может ввести санкции против стран Евросоюза. Не исключено, что Захарова могла попросту сделать провокационное заявление.

Напомним, Зеленский жестко ответил на планы РФ по Украине: что сказал президент.

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