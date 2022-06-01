Президент Байден: мы предоставим Украине более совершенные ракеты

Новая важная помощь от Вашингтона.

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Мы предоставим Украине более совершенные ракетные комплексы и более точные боеприпасы. Об этом заявил президент США Джо Байден в тексте, опубликованном в New York Times.

Как объявил Белый дом, новый пакет военной помощи составит 700 млн долларов США и будет включать в себя, в частности, Ракетно-артиллерийские системы HIMARS, вертолеты и радары. Украинцы обязались не использовать ракеты для ударов по территории России, пишет УРА-Информ.

«Мы работаем оперативно, чтобы отправить Украине значительное количество оружия и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя и быть в максимально сильной позиции за столом переговоров. Поэтому я принял решение предоставить украинцам более совершенные ракетные комплексы и боеприпасы, что позволит им более точно поражать на поле боя ключевые цели на поле боя в Украине”, – написал президент в газете.

Как пояснили в ходе телефонной пресс-конференции высокопоставленные представители Белого дома, это реактивные артиллерийские установки HIMARS с ракетами дальностью около 80 км. Один из официальных лиц отметил, что украинцы дали США гарантию, что они не будут использовать новые системы для нападения на территорию России.

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