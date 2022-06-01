Политика

Президент Байден: мы предоставим Украине более совершенные ракеты

Новая важная помощь от Вашингтона.

Время чтения: 54 Секунд

Мы предоставим Украине более совершенные ракетные комплексы и более точные боеприпасы. Об этом заявил президент США Джо Байден в тексте, опубликованном в New York Times.

Как объявил Белый дом, новый пакет военной помощи составит 700 млн долларов США и будет включать в себя, в частности, Ракетно-артиллерийские системы HIMARS, вертолеты и радары. Украинцы обязались не использовать ракеты для ударов по территории России, пишет УРА-Информ.

«Мы работаем оперативно, чтобы отправить Украине значительное количество оружия и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя и быть в максимально сильной позиции за столом переговоров. Поэтому я принял решение предоставить украинцам более совершенные ракетные комплексы и боеприпасы, что позволит им более точно поражать на поле боя ключевые цели на поле боя в Украине”, – написал президент в газете.

Как пояснили в ходе телефонной пресс-конференции высокопоставленные представители Белого дома, это реактивные артиллерийские установки HIMARS с ракетами дальностью около 80 км. Один из официальных лиц отметил, что украинцы дали США гарантию, что они не будут использовать новые системы для нападения на территорию России.

Ранее Зеленский раскрыл правду о потерях Украины во время войны с Россией.

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Элита Кремля готовится к уходу Путина от власти: Соловей обратил внимание на ряд факторов

Известный политолог Валерий Соловей рассказал о том, что властные структуры Российской Федерации начали вести себя достаточно любопытно. Он уверяет, что все указывает на скорый уход главы Кремля Владимира Путина из политики.

Второй этап войны РФ в Украине заканчивается не в пользу Москвы: Кох сообщил, что происходит

Альфред Кох считает, что так называемая «Фаза II» войны против Кремля в Украине закончилась бы еще одним поражением России.

Пушилин озвучил ключевую цель войны: главарь террористов «ДНР» сказал, что должна сделать армия РФ

Главарь сепаратистских сил из ОРДО Денис Пушилин отличился новым провокационным заявлением, на которое обратили внимание СМИ. По его словам, ключевой целью данного этапа войны является наступление оккупантов в направлении Славянска.

Госдеп США предупредил о возможной аннексии Херсона Россией

Все может произойти уже в ближайшее время.

Зеленский сделал важное заявление по ВСУ: не нужно этого делать

Украинский президент выступил с очередным обращением к украинцам.

Зеленский рассказал, какие переговоры могут быть с Россией

Украинский президент заявил, что переговоры с Москвой возможны.