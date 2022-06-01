Это сигнал: Россия проводит ядерные учения

Ядерные маневры могут стать еще одним шагом в политике «сдерживания»

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Российские ядерные силы проводят учения в Ивановской области к северо-востоку от Москвы, сообщило в среду утром прокремлевское агентство Интерфакс со ссылкой на Минобороны России.

По сообщению российского министерства, в этих учениях принимают участие около 1000 военнослужащих и более 100 единиц техники, в том числе МБР «Ярс», пишет УРА-Информ.

Учения российских ядерных сил должны пройти в Ивановской области – севернее Москвы. В Минобороны во главе с Сергеем Шойгу не говорят, когда могут продлиться учения и какова их цель.

Ядерные маневры могут стать еще одним шагом в политике «сдерживания» стран, поддерживающих Украину, которая борется с российским вторжением.

В то же время Россия обладает самым большим арсеналом ядерных боезарядов в мире – около 6250 ядерных зарядов, что составляет почти половину из примерно 13000 единиц такого оружия.

Россия также является одной из немногих стран мира, имеющих так называемую ядерную триада. К ее элементам относятся следующие компоненты: море, суша и воздух. Это означает, что войска Владимира Путина имеют возможность транспортировать и запускать ядерные ракеты в любом районе.

Ранее мы сообщали, что россияне на Юге Украины взрывают мосты из-за наступления ВСУ.