Политика

Зеленский готовит замену министрам: источник сообщил, что решили на Банковой

Власти Украины снова взялись за кадровые вопросы, поскольку сложившаяся ситуация в стране того может требовать. Если инсайдерская информация верна, скоро общественность увидит существенные изменения в рядах Кабинета министров.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в ОП поведал, что Офис Президента готовит замену министров из Кабмина. Заменять будут тех, кто не решился вписываться в новую политическую реальность. У нашего источника есть данные, что сейчас идут собеседования на пост глав сразу 3-х министерств. Их работа, как выяснилось, не устраивает властей на Банковой», – сказано в сообщении.

К сожалению, так и не было раскрыто информации насчет того, кого будут увольнять и по какой причине. Возможно, причина данного решения заключается в том, что страна находится в тяжелом положении из-за войны, а определенного рода люди могут играть на руку Кремлю. Впрочем, точной информации по этому поводу попросту нет.

Напомним, “Информация есть, но она не публична”: Минобороны прокомментировали ситуацию вокруг бойцов “Азовстали”.

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