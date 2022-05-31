Политика

Стало известно, кто теперь будет отвечать за обмен пленных с украинской стороны

За это направление будет отвечать начальник ГУР Кирилл Буданов.

Время чтения: 38 Секунд

Стал известен глава Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Правительство назначило на эту должность начальника ГУР Кирилла Буданова.

Генеральный Штаб ВСУ в Facebook сообщил, что соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины. Таким образом, Главное управление разведки Минобороны вместе с СБУ будет заниматься вопросами военнопленных, в том числе и обмена, пишет УРА-Информ.

В ГУР отметили, что для сбора и обобщения данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе и среди мирного населения с обеих сторон военных действий в Украине действует Национальное информационное бюро.

“Процедура обращений для родственников военнопленных остается неизменной. Обратиться на “Горячую линию” Национального информационного бюро можно по короткому номеру 1648 или 380 44″, – отметили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что ЕC согласовал шестой пакет санкций против РФ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Порошенко просит Зеленского выпустить его из Украины: официальное обращение нардепа

Бывший лидер Украинского государства и по совместительству нынешний глава фракции ВРУ «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в очередной раз попытался покинуть территорию страны. Из-за неудачной попытки он обратился уже непосредственно к сегодняшнему лидеру нации Владимиру Зеленскому.

Зеленский готовит замену министрам: источник сообщил, что решили на Банковой

Власти Украины снова взялись за кадровые вопросы, поскольку сложившаяся ситуация в стране того может требовать. Если инсайдерская информация верна, скоро общественность увидит существенные изменения в рядах Кабинета министров.

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор: СМИ рассказали, о чем договорились стороны

Главы государств Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели беседу в телефонном режиме. Стороны поднимали вопрос насчет войны в Украинском государстве. На этом фоне турецкий глава предложил Путину важную инициативу.

ЕС одобрил выделение Украине помощи в размере 9 млрд евро

Важная помощь от Запада.

Арестович рассказал об успешных действиях ВСУ

Украинские военные накрыли сразу несколько важных целей.

Следующие недели войны в Украине будут определяющими – Пентагон

Марк Милли высказал свое мнение по поводу ситуации в Украине.