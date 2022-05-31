Стало известно, кто теперь будет отвечать за обмен пленных с украинской стороны

За это направление будет отвечать начальник ГУР Кирилл Буданов.

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Стал известен глава Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Правительство назначило на эту должность начальника ГУР Кирилла Буданова.

Генеральный Штаб ВСУ в Facebook сообщил, что соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины. Таким образом, Главное управление разведки Минобороны вместе с СБУ будет заниматься вопросами военнопленных, в том числе и обмена, пишет УРА-Информ.

В ГУР отметили, что для сбора и обобщения данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе и среди мирного населения с обеих сторон военных действий в Украине действует Национальное информационное бюро.

“Процедура обращений для родственников военнопленных остается неизменной. Обратиться на “Горячую линию” Национального информационного бюро можно по короткому номеру 1648 или 380 44″, – отметили в ведомстве.

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