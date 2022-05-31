Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор: СМИ рассказали, о чем договорились стороны

Главы государств Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели беседу в телефонном режиме. Стороны поднимали вопрос насчет войны в Украинском государстве. На этом фоне турецкий глава предложил Путину важную инициативу.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Донецк», передает «УРА-Информ».

«Турция готова принимать участие в возможном наблюдательном механизме на территории Украины, если Киев с Москвой сумеют достигнуть соглашения касательно данного акта», – сказано в сообщении.

К сожалению, неизвестно, что ответили официальные лица Кремля или сам Путин. Однако разговоров о возможных дипломатических встречах пока нет. В соцсетях пишут о том, что и Киев, и Москва ждут каких-то определенных достижений на фронте, чтобы с правильной позиции начать дискуссию.

Как сообщалось ранее, в Минобороны озвучили две главные цели войск РФ на Донбассе.

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