Зеленский встретился с премьером Финляндии: стало известно, о чем говорили стороны

Украинский лидер Владимир Зеленский, а также премьер-министр Финляндии Санна Марин встретились 26 мая в Киеве. Стороны обсудили ряд важных вопросов, которые непосредственно касаются мира на территории Европейского континента.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Команда Зеленского», передает «УРА-Информ».

«Во время встречи Зеленский сказал, что необходимо как можно быстрее внедрить очередной, 6-й пакет санкций против Российской Федерации со стороны ЕС. По его словам, оружие, санкционная политика, а также единство партнеров Украины в вопросе ее вступления в ЕС является тем, что может создать мощь в вопросе обороны нашей страны», – сказано в сообщении.

В конце же Зеленский поблагодарил Марин за то, что она прибыла в Киев, несмотря на войну, поддержав тем самым и население Украины. На этом фоне пока неизвестно, были еще ли какие-то договоренности между сторонами. Однако в последнее время со стороны РФ часто идут угрозы в адрес Финляндии, которая, как известно, выразила желание вступать в НАТО.

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