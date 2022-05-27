Пентагон дал важный совет Зеленскому: источник указал, к чему призывают лидера Украины

Украина, как известно, переживает далеко не лучшие свои дни. Западные партнеры иногда помогают призеднту Владимиру Зеленскому принять некоторые решение. Так, например, совсем недавно Пентагон посоветал лидеру нации сделать некоторую ротацию войск для сохранения боеспособности ВСУ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Аналитики из Соединенных Штатов , специализирующиеся на военной тематике, считают, что тактика малых котлов, которую применяют ВС РФ, является достаточно эффективной. Она может позволить наносить концентрированные удары по участкам обороны ВСУ. Плановые отступления должны сохранить тяжелое вооружение, обеспечив боеспособные части наших солдат. Ключевое то, что это позволит избежать полноценных котлов наряду с разгромом всего войска Украины», – сообщил источник.

К сожалению, пока неизвестно правда ли это, и принял ли Зеленский какое-то решение, исходя из такого совета. Тем временем, ключевые бои идут Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. В Херсонской области продвижений никаких нет.

Напомним, из Европы в Украину направилась боевая авиация: стало известно, что произошло.