Политика

Генштаб начал создавать новую оборонительную линию: инсайдер ОП сказал, к чему готовятся ВСУ

Стало известно, что главное командование Вооруженными силами Украины приступило к сооружению специального объекта, который должен помочь нашей армии. Речь идет об оборонительной линии, которая позволит избежать малых котлов на восточном фронте.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Генерал Валерий Залужный предложил особую инициативу: использовать города на территории Донбасса в качестве сети форпостов. Это позволит размещать в тех местах артиллерию, а также держать оборону кругового формата. По задумке она должна идти в такой линии: Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецк. Благодаря этому можно сузить линию фронта, используя города в качестве крепостей, которые прикрывают друг друга», – сказано в сообщении.

Пока неизвестно, правда ли это, и одобрил Зеленский данную стратегию. Однако известно уже сейчас, что почти вся Луганская область оказалась под оккупантом. К сожалению, нет никаких сроков насчет того, когда ее освободят.

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