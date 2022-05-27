“Этому парню совершенно нельзя доверять”: Джонсон прокомментировал последние действия Путина

Джонсон также сравнил Путина с крокодилом

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Премьер-министр Великобритании заявил, что владимир путин стал добиваться прогресса в Украине. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Бориса Джонсона.

«Я боюсь, что Путин, ценой больших затрат для себя и российских военных, продолжает прогрызать землю на Донбассе. Он продолжает добиваться постепенного, медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса, и поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении», – отметил Борис Джонсон в интервью Bloomberg TV.

Также политик выступил за поставку Украине реактивных систем залпового огня.

«Как вы можете иметь дело с крокодилом, когда он ест вашу левую ногу? Этому парню совершенно нельзя доверять», – добавил Джонсон.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий Донбасса возмущены тем, что российская федерация «не ценит» их. Они жалуются, что россия отправляет их на такую же фильтрацию, как и украинцев из других регионов Украины.