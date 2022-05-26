Политика

Гордон рассказал, сколько продлится война с Россией

Он считает, что нужно настраивается на длительный период.

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На данный момент ни один человек в мире не может точно сказать, когда закончится война в Украине. Такое мнение выразил журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

В интервью Василию Голованову на YouTube-канале “Украина 24” он заявил, что скорее всего, война будет продолжаться долго. По его мнению, это будет длительный процесс, пишет УРА-Информ.

“Мне приходится часто видеть на просторах интернета: “Вот, да мы сейчас, да мы их!”. Нет, ребята, это далеко от того, что “мы сейчас” и “мы их”. Мы их обязательно, но не сейчас – еще нет полного спектра оружия, которое нам необходимо. У нас много погибших и попавших в плен – огромные цифры только по Мариуполю”, – сказал Гордон.

Он добавил, что пригласил бы в Украину частные военные компании стран НАТО.

Ранее мы сообщали, что Кремль хочет поскорее закончить войну.

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