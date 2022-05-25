Зеленский рассказал, при каком условии готов к переговорам с Путиным

Российские войска должны отойти к своим позициям по состоянию на 23 февраля.

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Вывод российских войск на рубеж до 24 февраля может стать первым шагом в переговорах, заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду во время онлайн-конференции перед собравшимися лидерами государств и мирового бизнеса в Давосе.

Президент Украины заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что готов разговаривать с Владимиром Путиным только в том случае, если они будут связаны с окончанием войны, пишет УРА-Информ.

“Без Путина не принимается никаких решений. Все институты подчиняются решению одного человека — президента. Если мы говорим о конкретных решениях по прекращению войны, такое решение не будет приниматься без него. После того что они натворили,(…)с посредниками встречаться не хочу. Поэтому ни с кем кроме президента РФ встречаться не буду, и только если вопрос будет один – окончание войны. Больше говорить будет не о чем”, – сказал Зеленский.

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