В Украине показали символ «Белгородской народной республики»: Береза выложил интригующий пост

Бывший народный депутат Борислав Береза решил представить, как выглядит новый своего рода «символ» псевдогосударственного образования, о котором начали говорить не только в Украинском государстве, но и на территории Российской Федерации.

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Об этой информации сообщил Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Во-первых, это красиво!», – весьма коротко написал экс-нардеп, представив соответствующий видеоролик, который идет до 10 секунд.

На нем видно двуглавого орла Российской Федерации, который насажен на украинский трезубец. Очевидно, он символизирует собою то, что Украина способна не только победить РФ на поле боя, но и спокойно проникнуть на ее территории, устроив там «народные республики» своего формата.

Более того, в Белгороде уже даже появляются соответствующие листовки о том, что Белгородская область должна войти в состав Украины вместе с Харьковом. Их размещают как на прохожих местах, так и на машинах.

Напомним, Украина может повторить Карабахский сценарий: источник раскрыл, что моделируют в кругах власти.