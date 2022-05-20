Пентагон впервые прокомментировал эвакуацию украинских военных из Азовстали

США надеются, что с украинцами будут обращаться согласно Женевской конвенции.

Время чтения: 43 Секунд

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил в четверг, что США ожидают, что Россия будет обращаться с украинскими солдатами, эвакуированными с завода «Азовсталь» в Мариуполе, в соответствии с Женевской конвенцией.

«Как заявлялось ранее, мы ожидаем, что со всеми военнопленными будут обращаться в соответствии с Женевской конвенцией и законами войны. Мы будем внимательно следить за этим», — сказал Кирби на пресс-конференции, пишет УРА-Информ.

В понедельник украинские власти подтвердили депортацию россиянами более 260 украинских солдат с металлургического завода «Азовсталь», в том числе 53 серьезно раненых.

Он также упомянул о других видах вооружений, в том числе артиллерии, которая имеет ключевое значение для украинцев в их бою. Он подчеркнул, что окончательное решение остается за президентом, а потребности со временем могут измениться.

«Подавляющая часть отправляемого нами оружия отправляется на передовую в различные места Украины. Украинцы используют его достаточно эффективно», — оценил он.

Ранее мы сообщали, что Украина может повторить Карабахский сценарий.