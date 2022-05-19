Политика

Кулеба назвал, что именно будет считаться победой для Украины в войне с Россией

Для этого нужно вернуть Крым и Донбасс.

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Украинские власти продолжают называть свой вариант того, что именно будет значить слово “победа” в войне с Россией. На этот раз с заявлением выступил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью нидерландскому изданию NRC он еще раз подчеркнул, что победой Украина будет считать только тот момент, когда мы вернём все оккупированные территории, включая Крым, а также получим репарации от России, пишет УРА-Информ.

“Победа” в этой войне может означать несколько вещей. Освобождение оккупированных территорий, в том числе Крыма и Донбасса. Репарации со стороны России. Суд над российскими военными преступлениями и преступлениями против человечности. Закрепление курса Украины на евроинтеграцию. Это четыре элемента, которые я расцениваю как победу”, – заявил министр.

Глава МИДа также добавил, что победа Украины важна для всей Европы, так как если Украина исчезнет Европа будет совсем другой.

Ранее Алексей Арестович признался, что Украина освободит оккупированные территории вооруженным путем.

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