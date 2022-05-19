Политика

Глава Всемирной продовольственной программы обратился к Путину: если у вас есть сердце, откройте порты

Все из-за украинского экспорта зерна.

Время чтения: 50 Секунд

Столкнувшись с перспективой беспрецедентного голода в среду в Нью-Йорке, на встрече с участием генсека ООН Антониу Гутерриша, главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвида Бизли и госсекретаря США Энтони Блинкена обсуждалась насущная необходимость восстановления украинского экспорт зерна.

«Речь идет о самых бедных из бедных, которые сейчас находятся на грани голодной смерти», — сказал Бизли, возглавляющий программу Организации Объединенных Наций, которая обеспечивает продовольствием около 125 миллионов человек. Пятьдесят процентов зерна, выделенного на эти цели, поступает из Украины, пишет УРА-Информ.

Украина экспортировала большую часть своих товаров через морские порты, но после российского вторжения она была вынуждена экспортировать по железной дороге или через небольшие дунайские порты.

На Россию и Украину в совокупности приходится почти треть мировых поставок пшеницы. Украина также является крупным экспортером кукурузы, ячменя, подсолнечного и рапсового масла, а на долю России и Белоруссии, поддержавших Москву в войне с Украиной, приходится более 40 процентов мирового экспорта калия, ингредиента, используемого в сельскохозяйственных целях.

Ранее мы сообщали, что в США начали говорить о введении своих сил в Украину.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В России нашли виновных за провал войны в Украине: кто это

Уже несколько человек потерло свои должности.

Кулеба назвал, что именно будет считаться победой для Украины в войне с Россией

Для этого нужно вернуть Крым и Донбасс.

Арестович дал новый прогноз – к этому времени война точно не закончится

Советник главы Офиса президента о том, когда закончатся военные действия в Украине.

В США заявили, что Украина имеет право быть членом НАТО и без ПДЧ

Украина имеет шанс стать членом НАТО и без этапа Плана действий по членству

В США начали говорить о введении своих сил в Украину: Пинкус спрогнозировал, чем это закончится

Глава Республиканской партии по 45 избирательному округу Нью-Йорка Борис Пинкус сообщил о том, что Америка может всерьез взяться за ВС РФ в Украинском государстве. По его словам, история знает достаточно похожих примеров.

Северная Корея готовит провокации во время визита Байдена

Могут запустить межконтинентальную баллистическую ракету