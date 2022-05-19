Глава Всемирной продовольственной программы обратился к Путину: если у вас есть сердце, откройте порты

Все из-за украинского экспорта зерна.

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Столкнувшись с перспективой беспрецедентного голода в среду в Нью-Йорке, на встрече с участием генсека ООН Антониу Гутерриша, главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвида Бизли и госсекретаря США Энтони Блинкена обсуждалась насущная необходимость восстановления украинского экспорт зерна.

«Речь идет о самых бедных из бедных, которые сейчас находятся на грани голодной смерти», — сказал Бизли, возглавляющий программу Организации Объединенных Наций, которая обеспечивает продовольствием около 125 миллионов человек. Пятьдесят процентов зерна, выделенного на эти цели, поступает из Украины, пишет УРА-Информ.

Украина экспортировала большую часть своих товаров через морские порты, но после российского вторжения она была вынуждена экспортировать по железной дороге или через небольшие дунайские порты.

На Россию и Украину в совокупности приходится почти треть мировых поставок пшеницы. Украина также является крупным экспортером кукурузы, ячменя, подсолнечного и рапсового масла, а на долю России и Белоруссии, поддержавших Москву в войне с Украиной, приходится более 40 процентов мирового экспорта калия, ингредиента, используемого в сельскохозяйственных целях.

Ранее мы сообщали, что в США начали говорить о введении своих сил в Украину.